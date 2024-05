– Vi kommer til å sette ut en vannvogn for at folk kan fylle drikkeflaskene sine med vann.

Dagfrid Persdatter er trafikkansvarlig i Stavanger kommune. Rogalandskommunen gjør tiltak for at folk skal få i seg nok væske på nasjonaldagen.

For det blir varmt.

Skikkelig varmt. I hvert fall til mai å være.

Det er fremdeles vår, men de siste dagene har føltes mer ut som sommer flere steder i landet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK ROGALAND

Folk bruker Finn.no for å sikre seg bord til de mest populære 17. mai-festene. Det er helt fullbooket.

Slår rekorder

I år kan nasjonaldagen nemlig bli historisk varm flere steder i landet.

Mye tyder på at også Stavanger sin rekord på 23,4 grader i 1980, blir slått. For nå er det meldt 25 grader.

I hovedstaden er det også meldt 25 grader.

Varmerekorder på 17. mai Målestasjon År Makstemperatur Kirkenes lufthavn 2010 22,3 Tromsø 2010 21,3 Bodø - Vågønes 2013 21,1 Brønnøysund lufthavn 2013 22,9 Namsos lufthavn 2019 24,0 Værnes 2000 26,8 Trondheim - Voll 2013 24,7 Molde - Hindalsrøra 2019 22,7 Bergen - Florida 2019 24,3 Stavanger - Våland 1980 23,4 Kjevik 1947 25,1 Oslo - Blindern 1980 25,7 Svalbard lufthavn 2018 5,7

– Vi oppfordrer folk til å smøre seg med solkrem og tålmodighet. Vi har også satt en del drikkefontener rundt i sentrum som vi har sjekket at fungerer, sier Persdatter.

17. mai-været i hele landet I Finnmark kan det hende det blir litt regn natt til 17. mai, og her vil temperaturene variere litt. Varmest blir det nok på Finnmarksvidda med opp mot 18 grader. Kirkenes får 6 grader.

kan det hende det blir litt regn natt til 17. mai, og her vil temperaturene variere litt. Varmest blir det nok på Finnmarksvidda med opp mot 18 grader. Kirkenes får 6 grader. I Tromsø så er det ennå litt usikkert om nedbøren treffer eller ikke, men det ser også veldig lovende ut foreløpig med nå 19 grader på Yr.

så er det ennå litt usikkert om nedbøren treffer eller ikke, men det ser også veldig lovende ut foreløpig med nå 19 grader på Yr. Hele Nordland ser ut som det får strålende fint vær og varmest da på Helgeland med opp mot 24 grader.

ser ut som det får strålende fint vær og varmest da på med opp mot 24 grader. I Midt-Norge blir det varmest i Trøndelag , og da spesielt i indre strøk.

blir det varmest i , og da spesielt i indre strøk. Og Østlandet , der blir det også veldig fint. Blir nok god stemning i Oslo med 25 grader i hovedstaden.

, der blir det også veldig fint. Blir nok god stemning i med 25 grader i hovedstaden. På Vestlandet blir det også veldig varmt og fint vær, med temperaturer opp mot 26 grader enkelte steder.

blir det også veldig varmt og fint vær, med temperaturer opp mot 26 grader enkelte steder. Også på Sørlandet kan det bli litt kjørligere enn Østlandet og Vestlandet. Men sol og temperaturer over 20 kan man nok regne med.

Kun lengst nord i Finnmark vil man trenge varmere klær, men også der blir det i det minste oppholdsvær utover dagen.

Og årsaken til at det blir så varmt?

Et høytrykk som gir godt og varmt vær i store deler av landet.

Spyler på besøkende med brannslange

16. mai rigges det for fullt til nasjonaldagen i hele landet.

I Stavanger sentrum kjører varebilene nærmest i kolonne for å fikse alt som må til før den store dagen.

Tommy Nærland er daglig leder på det populære utestedet Beverly i sentrum.

– Det har gått i ett siden halv åtte i morges. Jeg gleder meg enormt. Det blir helt nydelig med sol og fint vær, sier han.

Daglig leder på Beverly i Stavanger sentrum, Tommy Nærland. Han sier de har en brannslange liggende som de kan kjøle ned gjestene med om det trengs. Foto: Arild Eskeland / NRK

For å ta vare på varme gjester kommer servitørene til å gå rundt og tilby vann.

– Vi har også en brannslange liggende så vi kan spyle litt dryss på besøkende, sier Nærland.

Nesten 10.000 samles på Bislett stadion i Oslo på 17. mai. – Dette kan bli veldig varmt

Bar overkropp, ikke bunad

Geir Husebø skal feire nasjonaldagen i båten på kaia i Stavanger sentrum.

– Det blir kjempebra med så fint vær, sier han.

Det pleier å være fullt liv også i båthavna i sentrum av Stavanger. Geir Husebø feirer nasjonaldagen i båten. Foto: Arild Eskeland / NRK

Og når det er så varmt, blir det i hvert fall ikke bunad, sier han.

– Vi får bare hive av oss og sitte i bar overkropp hvis det blir for hett.

– Det blir digg med 25 grader. – Dårlig vær på 17. mai er ikke så god stemning. – Men det kan bli litt for god stemning når folk sitter ute her og drikker i finværet. Ann Mari Tait og Lya Thomas

Råd til feiringen

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger ber folk huske at alkohol er vanndrivende, og i sterk varme er det fort gjort å få væskemangel.

– En god regel er at vann er lett tilgjengelig og at en får i seg litt vann mellom hvert glass med øl eller vin, sier Johannessen i en pressemelding fra kommunen.

Fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) nevner to viktige ting du må huske på under nasjonaldagen:

– Solkrem og solbriller, sier hun.

Men så er jo 17. mai en svært hektisk dag for mange.

Derfor:

– Man har kanskje andre fokus, men finn fram solkremen kvelden før. Smør deg godt inn med minst faktor 30 et par ganger før du går ut, og smør deg gjerne mer i løpet av dagen, sier Nilsen.