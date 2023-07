Herjet med brannslukkingsapparat

I natt fikk politiet melding om at en mann hadde tatt seg inn i et bolighus i Eigersund og gjort skadeverk der med et brannslukningsapparat. Det var litt uklare omstendigheter. Mistenkte var ruspåvirket og ble satt i arresten. Han er og anmeldt for skadeverket.