Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et bilde tatt tirsdag kveld viser at folk står tett i tett utenfor puben Beverly Hills Fun Pub i Stavanger sentrum.

Kvinnen som tok bildet reagerer på at folk kan stå så tett når samfunnet er i gang med en forsiktig gjenåpning.

– De sto som sild i tønne og vi kunne ikke se at noen gjorde noe forsøk på å løse opp køen, sier kvinnen, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Hun sier hun ikke var inne på puben, men at det var tydelig trengsel utenfor da hun gikk forbi.

Bildet er tatt etter at det ble kjent at det hadde vært et smitteutbrudd på puben.

– Jeg er sjokkert over at dette er mulig. Nå risikerer vi at en hel næring må stenge ned igjen, sier hun.

Har bedt pubgjester om å teste seg

Den siste uka har 99 personer blitt smittet av korona på utesteder og privatfester i Stavanger, Nord-Jæren og Jæren.

Onsdag gikk Stavanger kommune ut og ba alle som var på Beverly i tidsrommet 5. til 12. juni om å teste seg for korona. Oppfordringen gjaldt også Stavanger Sportscafé.

Helsesjefen ba også de som hadde stått i kø hos de to pubene om å teste seg.

Ved Beverly mener de som driver puben at de har gjort alt de kan for å hindre smitte.

Daglig leder og sjefsbartender Øyvind Sørensen mener det til en viss grad handler om uflaks.

– Vi har hatt full kontroll hele veien, så jeg føler vi er litt uheldige. Vi gjør vårt beste med å sprite og mase på gjester om å holde avstand, sier han.

Mener de har gjort alt de kan

Sørensen mener bildet som er tatt tirsdag kveld viser utfordringen knyttet til at Beverly er et populært utested. Han etterlyser mer hjelp fra kommunen til å håndtere situasjonen.

– Vaktselskapet gjør en kjempejobb, men det er en skikkelig utfordring at det kommer så mye folk. Jeg vil oppfordre dem om å gå et annet sted hvis de ser at det er kø her, sier han.

Øyvind Sørensen og Øivind Ekeland ved Beverly i Stavanger mener de har gjort alt de kan for å unngå smitte. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ved Beverly er de tydelige på at de tar situasjonen på alvor.

– Dette er ikke heldig. Nå synes jeg vi skal gå inn i denne siste fasen av dugnaden slik som da vi begynte. Vi tar løftet sammen, sier Øivind Ekeland, som er en av dem som driver puben.

Kommuneoverlege reagerer

Fungerende kommuneoverlege Svein Henning Haarr i Sandnes har sett flere lignende bilder som det fra Beverly tirsdag kveld. Han mener bildet tydelig viser at folk ikke overholder de gjeldende smittevernrådene.

Fungerende kommuneoverlege Svein Henning Haarr i Sandnes. Foto: NRK

Ifølge Haarr har puben et klart ansvar, men heller ikke pubgjestene er uskyldige.

– Bildet er betegnende for smittesituasjonen. Folk har fått en følelse av at pandemien er over, sier han.

Haarr sier de ikke har kontroll på smitten.

– Situasjonen er bekymringsfull. Vi har sett at dette er en smitte som har boblet over noe tid, og smitten sprer seg nå utover i befolkningen, sier han.

Fredag skal ordførerne i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola avgjøre om kommunene må innføre strengere smitteverntiltak.