– Det er ei lita krise for vår del. Sesongoppkøyringa blei ikkje kva ho skulle ha blitt. Eg har slutta å følge med på når isen i Stavanger kjem på plass. Det er uansett for seint no, sidan sesongen startar til helga, seier Peder Kongshaug.

Stavangermannen var ein del av lagtempo-trioen som tok gull under OL i Beijing i fjor, og han er dessutan juniorverdsmeister på 1500 meter.

Berre betong

Tidleg i september skulle det ha vore stålblank skøyteis i Vår Energi Arena Sørmarka i Stavanger. Men alt som kunne gå gale har gått gale, og framleis er det berre betong å sjå i skøytehallen.

Peder Kongshaug, i midten, vann OL-gull på lagtempo i 2022 saman med Sverre Lunde Pedersen, til venstre, og Hallgeir Engebråten. Foto: AP

Kongshaug og 14 andre landslagsutøvarar hadde booka seks veker i Stavanger. Brått måtte planane endrast.

Noko av sesongoppkøyringa blei flytta til Nederland, medan dei siste vekene av treningsperioden gjekk føre seg i Kristiansund.

– Det vart eit dårleg opphald i Nederland. Der blei det ikkje gode istider for oss sidan hollendarane prioriterer sine eigne. I Kristiansund blei alt lagt betre til rette, men for meg som er 250 døgn på reise i året hadde eg verkeleg sett fram til ein roleg haust heime i Stavanger for å trene bra, seier Kongshaug.

Karton Nilsen, dagleg leiar Folkehallene IKS i Stavanger, seier at dei fekk ei stor teknisk utfordring då førebuingane til skøytesesongen i haust starta i august.

Lekkasje på lekkasje

– Vi fekk store lekkasjar i platene i ein varmevekslar som er laga i titan. Dette vart ei stor utfordring å få tak i. Vi har i haust lett verda rundt etter komponentar som kunne leverast raskt, seier han.

Nilsen har stor forståing for at dette har vore ein frustrerande haust for både elite- og breiddeløparar.

Før helga var delane omsider på plass i Stavanger. Endeleg skulle ein starte opp isproduksjonen, men så oppstod ein ny lekkasje som førte til at store delar av saltlaken forsvann.

Saltlaken fungerer som ei frostvæske i røyra og er heilt nødvendig for å få lagt is i hallen.

– I dag ventar vi på ein trailer med saltlake som skal komme frå Fredrikstad. Vi har bestilt endå meir lake frå Sverige, seier Nilsen.

Han håpar at det kan vere is på skøytebanen i løpet av neste veke.

Det byrjar å haste. Stavanger skal dei neste vekene arrangere både noregscup og verdscup.

Legger lista høgt

– Eg trur Stavanger har potensial til å bli skøytehovudstad i Europa. Så høgt må vi legge lista. Akkurat no er det Heerenveen som er heilt der oppe, men forholda her tilseier at vi kan ta opp konkurransen, meiner Kristin Kragseth.

Så glad blei Kristin Kragseth då sonen, Peder Kongshaug, tok OL-gull i fjor. No håpar ho at Stavanger får orden på problema i ein av dei viktigaste skøytehallane i landet både når det gjeld topp- og breiddesatsinga. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ho er styreleiar i Stavanger Sandnes skøyteklubb, men også mora til Peder Kongshaug. Kragseth seier at alle problema i haust ikkje berre har ramma landslagsutøvarane, men også yngre talent og ikkje minst breiddesatsinga i hallen.

– Vi har aldri hatt så mange rekruttar som i fjor, men i haust har vi ikkje kunna setje i gang med dei. Det er veldig kjedeleg, seier ho.

Kragseth meiner Noreg for tida har det yngste og beste skøytelandslaget i verda.

– Utan anlegg som i Stavanger klarer vi ikkje å halde oppe ei så tung elitesatsing. Vi håpar verkeleg at problema i hallen her ikkje held fram, seier ho.

Wiklund: – Sentralt anlegg

Ragne Wiklund er norsk verdsmeister på både 1500 og 3000 meter på skøyter, og dessutan ein så god orienteringsløpar at ho fekk Egebergs ærespris i 2023.

Wiklund stadfestar at Stavanger-isen er sentral for elitesatsinga i Noreg.

Verdsmeister Ragne Wiklund vart også ramma av dei store problema med skøytehallen i Stavanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Eg har veldig god erfaring med å vere i Stavanger i sesongoppkøyringa. Det er heilt sentralt å få anlegget opp og gå igjen slik at vi kan gjennomføre treningsopplegga slik vi ønsker i framtida, seier ho.

Petter Andersen, sports- og utviklingssjef i Noregs Skøyteforbund, seier at forbundet har snudd på kvar krone etter at sesongoppkøyringa i Stavanger måtte erstattast med mykje dyrare løysingar.

– Det vart såpass mykje meir kostbart at utøvarane måtte finansiere noko av tillegget sjølv. Det er synd at det har blitt slik, men landslaget har likevel klart å få til eit godt, alternativt opplegg i haust. Men for rekrutteringa i Stavanger, med eiga skøytelinje på Wang Toppidrett, er dette sjølvsagt ikkje bra, seier han.