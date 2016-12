Her kommer brannbilen midt i mot

Tirsdag ettermiddag var Kjetil Skjold ute øvelseskjørte med sønnen. Familien satt i baksetet. På Eide på Karmøy var de i ferd med å runde en venstresving, da et utrykningskjøretøy i motgående felt plutselig la seg ut.

– Det er et under at det gikk godt, sier Skjold til Hnytt. NRK har vært i kontakt med mannen som viser til intervjuet han har gitt til Hnytt.

«Vi kom fra det med livet i behold»

Sønnen til Skjold reagerte raskt og la seg ut til høyre. I et innlegg på Facebook takker han sønnen for hans raske reaksjon.

«Vi kom fra det med livet i behold, men jammen var det nære på» skriver Skjold som har delt videoen over på Facebook.

Han understreker at han har stor respekt for det arbeidet nødetatene gjør, men at han kan ikke finne noen rettferdiggjøring for manøveren.

– Det må ha vært en grundig feilvurdering, sier han til Hnytt.

Kan forstå at hendelsen var skremmende

Brannvesenet tar selvkritikk for hendelsen.

– Brannbilsjåføren trodde bilen skulle legge seg ut til siden. Vi har sett videoen og han tar selvkritikk og beklager at dette skjedde, sier leder for beredskapsavdelingen i Karmøy brannvesen, Ragnar Løfstrøm, til NRK.

– Vi kan forstå at hendelsen var skremmede for dem, men det er enormt utfordrende å kjøre utrykningskjøretøy. De må gjøre vurderinger vurderinger på en brøkdel av et sekund.

Beredskapssjefen forteller at brannbilen var på vei til en alvorlig trafikkulykke da nestenulykken skjedde.