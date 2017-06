Her graves det 150 år gamle skipsvraket fram

– Vi graver og graver, men alt har sviktet, sier ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H).

Sammen med lokale skipsentusiaster følger hun spent med når skuffa til gravemaskinen treffer sanden på Orrestranden på Jæren tirsdag formiddag.

Under den finkornete sanden ligger det nemlig rester av et gammelt skipsvrak. Vrakrestene ble funnet i fjor vår, men Riksantikvaren ga ikke grønt lys for utgraving før 13. juni.

I mellomtiden har sjøen bidratt til å begrave vraket i sanden nok en gang.

– Litt nerver er det akkurat nå, men det er jo ikke borte, det ligger her, sier skipsentusiast Jan Wiig, som er av flere engasjerte jærbuer som har møtt opp på stranden i sola.

– Industriell produksjon

Etter seks timer med pølsespising, trekkspill- og munnspillmusikk er det imidlertid julekvelden på Jæren. Det svarte treverket stikker opp av sanden. Ti meter langt og fire meter bredt er stykket som graves fram.

– Det er et ti meter lang del av en skuteside fra et skip som nok er fra 1800-tallet. Vi ser det på måten det er konstruert på – det er et resultat av en ganske industriell produksjon, sier marinarkeolog Arild Skjæveland Vivås ved Stavanger Maritime Museum.

Her graves vraket fram Du trenger javascript for å se video.

Mens ekspertene nøler litt med å slå fast hvilket skip det er snakk om, er lokale kjentfolk overbevist.

«Chieftain»

– Jeg mener det er «Chieftain», en bark fra Mandal som ble bygget i England i 1857, og som forliste her i november 1881 på vei fra England til Mandal, sier skipsentusiast Wiig.

Han påpeker at det finnes mange bevis – «avisartikler fra den tiden og slike ting» – for at vrakstykket stammer fra «Chieftain».

Skipsentusiast Jan Wiig og ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H). Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er fantastisk at vraket er gravd fram. Nå skal vi ta det hjem til gården vår og konservere det der med hjelp av museet og forskjellige spesialister, sier Wiig.

Målet er å vise fram vrakrestene i et eget museum.

– Vi skal vise ungdommen som vokser opp i dag, den dramatikken som var langs kysten for 150–200 år siden, sier skipsentusiasten.