Her føder kvinnene flest barn

Rogaland er fylket med høgast fruktbarheit, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Kvar kvinne føder 1.57 barn her i fylket. Landsgjennomsnittet i fjor var 1.41 barn pr. kvinne, som er det lågaste fødselstalet målt nokon gong her i landet. Aller lågast er fødselstalet i Oslo, der det i fjor var heilt nede i 1,25 barn per kvinne.

I heile landet blei det i 2022 fødd 4.580 færre barn enn året før.