Her fjernar dei huset til 8 millionar – som ingen har budd i

– Det er jo leit å gjera sånn, for det var eit veldig fint hus. Men sånn blei det nå ein gong, seier Rune Røsandhaug, som representerer eigaren av huset, oslofirmaet Grensen 8 AS.

Han kikkar vemodig på eit tilsynelatande nytt hus som blir rive opp frå grunnmuren. Lempa over på ei tralle og flytta til ei nabotomt.

Huset blei bygd i 2015, men blei ståande som eit tomt «spøkelseshus» på Mariero i Stavanger i fleire år.

Sjå flyttejobben her

Her kan du sjå korleis sjølve flyttejobben gjekk føre seg.

Ville ha fortetting

– I utbyggarbransjen kan ein ikkje forventa at alt går på skjener, sa dagleg leiar i Grensen 8, Olav Jarle Sandven, til NRK då historia første gong blei fortalt.

Og det skal vera ganske sikkert i denne saka.

Planen var at det skulle koma mange nye einebustader på område på Mariero. Det er Grensen 8 som eig området. Då dei fekk byggeløyve på den første tomta, selde dei tomta til eit firma som bygde huset.

Slik ser huset ut inni.

Men då huset hadde blitt reist, blei det klart at kommunen heller ville ha blokker på området. Derfor kunne det ikkje byggast fleire hus her. Byggefirmaet la huset ut for sal, men ingen ville bu på det som kom til å bli ein byggeplass i fleire år framover.

Grensen 8 kjøpte difor tomta tilbake. Sidan tomta nå hadde fått eit hus, måtte dei betala 7,9 millionar kroner meir enn dei fekk første gongen.

Nå har Obos kjøpt heile området for å bygga blokker. Ein del av avtalen var at huset måtte fjernast.

– Det hadde nok vore billigare å riva det, men eigaren vil gjerne ha gjenbruk. Derfor flyttar me heller huset og prøver å selja det, seier Røsandhaug.

Letta naboar

Nå står huset på bjelkar i stål på ei planert nabotomt, som Grensen 8 også eig. Håpet deira er at nokon skal kjøpa huset og flytta det til ei ledig tomt.

– Huset skulle aldri vore bygd, sa ein av naboane som samla seg for å få med seg flyttejobben.

Han vil ikkje stå fram med namn, men seier at dette har vore ei svært spesiell sak å følgja med på. Ein «snakkis i nabolaget».