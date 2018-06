Her får Steinar en helt spesiell konfirmasjonsgave

Mens noen ser på konfirmasjonen som en konkurranse hvor det handler om å hanke inn mest mulig penger, har Steinar Austdal fra Bjerkreim i Rogaland andre prioriteringer.

Han ønsket seg en ku.

Og på søndag fikk han ønsket sitt oppfylt. Faktisk fikk han tre kyr og tre kalver av mor og far.

– Jeg har ikke ord. Det er så moro. Beste gaven jeg kunne fått!

Jubilanten bor på gård og har vokst opp med både storfe og sau. Nå har han sine helt egne kalver.

– Dette var akkurat det jeg ønsket meg, sier han.

På kirkebakken fikk konfirmanten overrakt en kalv. Av foreldrene fikk han totalt tre kyr og tre kalver. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Ringte Nortura

Hva man skal gi fra seg i konfirmasjonsgave er en klassisk problemstilling som dukker opp hvert eneste år.

Mens dekk og sykkel var populært på 50-tallet – er det smykker, bunader og penger som går igjen som de vanligste gavene i dag.

Så hender det at det dukker opp kreative løsninger, langt utenom det vanlige.

Przemek Bolesta fra Nortura pyntet dyretransporten med norske flagg. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

For et par år siden kunne Guro Krempig fra Alta glede seg over noe så spesielt som et hundespann i konfirmasjonsgave, mens Jonas Winge-Thorby Ebbestad i 2008 fikk se sitt største ønske gå i oppfyllelse: At foreldrene hans giftet seg på konfirmasjonsdagen.

Søndag kunne odelsgutten fra Rogaland både tre inn i de voksnes rekker – og i rekken med heller spesielle konfirmasjonsgaver.

– Når han da begynte å snakke om at han ville ha ammedyr, så tenkte vi at det er jo en god idé, sier Steinars mor Gro Marie Austdal.

– Så vi ringte Nortura og spurte om de hadde noen dyr de kunne gi fra seg.

– Må lage show

Traktorkaka ble også en suksess. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Det var Nortura som fikk gleden av å overraske Steinar da han kom ut av kirken nykonfirmert. De fleste sperret opp øynene da de så kalven blant konfirmantene.

– Konfirmasjon det er én gang i livet. Da må du lage show. Det er viktig, sier Przemek Bolesta i Nortura.

I tillegg til dyrene fikk han en kake formet som en traktor. Det er med andre ord liten tvil om hvilke yrke den unge konfirmanten peiler seg inn på. Han skal bli bonde.