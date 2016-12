– Jeg synes det er underlig at de omskrivingene er gjort, og hadde ikke hatt noen problemer med at de sangene ble sunget i originalversjoner, sier FAU-leder ved Nylund skole, Arvid Berentsen.

For da elevene på sjette trinn ved Nylund skole i Stavanger fikk utdelt sine ukeplaner, var det lagt ved julesanger der ord som «jul» og «nisse» var fjernet. Sangene skulle øves på til juleavslutningen fredag.

I sangen «Jul i svingen»-sangen er ordet «julen» tatt bort og erstatta med «vinteren», og «julenissen» har blitt til «våre venner». Og «Deilig er jorden» skal nynnes, ikke synges.

NRK har vært i kontakt med flere foreldre som karakteriserer jule- og nisseomskrivingene som en parodi.

Originalene skal synges

Flere store medier har omtalt saken onsdag kveld, men til NRK sier musikklærer på Nylund, Liv Runesdatter, at alt beror på en misforståelse.

– Det er originalversjonene som skal synges på fredag, de ligger også ute på nettsidene til klassene, sier Runesdatter.

Samtidig ligger versjonene uten «nisse» og «jul» ute på ukeplanene til sjetteklassene – dette er dette som er roten til misforståelsen. Rektor Frøydis Mari Sirevaag mener overfor NRK at sangene har havnet der ved et uhell.

– Dramaturgisk grep

Runesdatter bekrefter imidlertid at «Deilig er jorden» skal nynnes på julesamlingen, men at nynningen først og fremst er et musikalsk og dramaturgisk grep.

– Elevene skal nynne «Deilig er jorden» mens nisseungene ligger på gulvet, slik at det blir som en vuggesang, sier hun.

– Men vi hadde nok ikke sunget «Deilig er jorden» med tekst, siden samlingen skal være mest mulig inkluderende for alle, sier Runesdatter.

Rektor Sirevaag sier at FAU har ønsket en mest mulig inkluderende julesamling, der færrest mulig elever melder avbud. Musikklærerne har derfor laget de nissefrie versjonene for å vise FAU hva konsekvensen av en slik «inkluderende» julesamling kan bli, ifølge rektoren.

– Men det var nok aldri meningen at sangene skulle fremføres, sier Sirevaag.

Vanlig gudstjeneste i 2017

Men det som er helt sikkert, er at det har vært heftige diskusjoner mellom FAU og lærerne på skolen om hvordan julen skal markeres, og nå har de landet på at det er best å ha delt opplegg.

– Nå har de landet på at i 2017 skal det på Nylund skole både være skriftlig påmelding til julegudstjeneste og påmelding til et alternativt opplegg, sier Sirevaag.