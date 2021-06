Her får helseministeren sin koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I mai bestemte regjeringa at alle på Stortinget skulle få tilbod om å rykka fram i vaksinekøen. Mange takka ja, men Høie takka nei.

Han uttala den gong at han ønska å ta vaksinen då det var hans tur i heimbyen Stavanger.

Måndag var dagen kommen.

– Det kjennest godt. Eg følar det som så mange andre som vaksinerast. Det er ei stor oppleving å få vera med å få vaksine, seier han.

For Høie har det vore eit krevjande år, men no har om lag 50 prosent av befolkninga i Noreg over 18 år fått første stikk av vaksinen. Høie meiner me no ser byrjinga av slutten.

– No ser me at vaksinen har stor effekt, og det at så mange har fått vaksinen har stor betydning for at me no kan opne så mykje som me gjorde fredag, seier han.

Kjem til å få fleire utbrot

Fredag innførte nemleg regjeringa trinn 3 i gjenopningsplanen, som opnar landet ennå meir opp. Det er no blant anna lov til å ha 20 gjester i heimen, og vere inntil 100 personar på private arrangement på offentleg stad.

På Nord-Jæren ventar dei førebels til kommande helg før dei opnar opp for alt.

Her er det nemleg eit smitteutbrot som har sitt utspring frå fleire utestader i Stavanger.

– Det kjem framleis til å vera fleire utbrot gjennom sommaren. Det er framleis ein stor andel av befolkninga som ikkje er vaksinert. Dei får likevel ikkje same konsekvensane som tidlegare, seier Høie.

Dose to på valdagen

No får Høie andre dose valdagen 13. september.

– Det var kjekt å få andre dose på valdagen. Det passa eigentleg greitt, for då er eg jo heime i Stavanger for å stemma uansett, seier Høie.