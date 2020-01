Her er nyttårsbarnet i Rogaland

Klokka 03.01 kom guten på 50 cm og 3292 g til verda. Familien frå Kvitsøy fekk ei rask og uventa føding, frå nyttårsmiddag 23.30 til guten kom 3,5 timar seinare. – Berre flaks at det ikkje skjedde på båten eller i bilen, seier far Kenneth Hviding. Mor Ida Haugerud Dahl gler seg over den nyfødde, som blir veslebror til Filip.