Her er landets farligste hovedveier

E6 i Oslo er den vegen i Norge med flest ulykker. I årene 2011 til 2015 ble det registrert 374 trafikkulykker her (se graf). Men vegen er langt ifra den verste i landet. For ingen av ulykkene på E6 i Oslo førte til dødsfall. Det var heller ikke mange ulykker som førte til alvorlige skader, sammenlignet med andre hovedveier i landet.

Også på E18 og E6 i Akershus er det få dødsfall og alvorlige skader tatt i betraktning trafikkmengden.

Men drar vi vestover, endrer ting seg. E39 i Rogaland og Vest-Agder hadde til sammen litt flere ulykker enn E6 i Oslo i perioden 2011–2015. Men hele 20 av disse var dødsulykker.

På E6 i Oppland var det 19 dødsulykker i denne perioden.

– Det er ganske store variasjoner rundt om i landet. Det er særlig veier med mye trafikk og høye hastigheter som merker seg ut, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Mangler midtdelere

Fart dreper, men det gjør også mangel på midtdelere. Til forskjell fra vegene i Oslo og Akershus, mangler store strekk av E39 og E6 midtdelere.

15 av de 19 ulykkene på E6 i Oppland var møteulykker, viser tallene som NRK har hentet inn.

På E39 i Rogaland og Vest-Agder skyldes 11 av 20 dødsulykker at bil kom over i motsatt kjørefelt.

– Det er ikke mye feil som skal til før du kommer over i motgående og kolliderer med andre, og hvis du ikke har midtrekkverk vil det skje med jevne mellomrom, sier Ranes.

Hun minner om at det i år ble åpnet et nytt strekk på E6 mellom Frya og Sjoa – med midtdeler.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. E39 på Vest- og Sørlandet og E6 i Oppland og i Nordland, er hovedveiene hvor flest ble drept i 2011–2015.

– Regjeringen har gjort for lite

Det har i flere år vært planlagt firefelts motorveg på den ulykkesbelasta strekningen på E39 fra Sandnes til Kristiansand.

Stortingsrepresentant Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen har gjort altfor lite for å realisere planene.

– Dette er kjempealvorlig. Regjeringen har nedprioritert Vestlandet. Vi ser at E39 er over ett år forsinka, sier han.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) avviser kritikken og mener regjeringen snarere har fått fremskyndet byggingen av nye E39.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa torsdag at vegselskapet Nye veier skal klare å bygge fire felt på strekningen innen 2030.

– Vegselskapet er en suksesshistorie som kun Frp var for i sin tid, sier Steffensen.

Skillegjerder er billigere

Ifølge Ranes i Vegdirektoratet er motorveg den tryggeste vegtypen. Men skillegjerder og såkalte rumlefelt er også effektivt – og langt billigere.

– Midtrekkverk eliminerer jo i all hovedsak møteulykker, og det er en alvorlig uhellstype, men bare det å male rumlefelt, viser en positiv effekt, sier hun.

Ifølge Steffensen har regjeringen prioritert også dette.

– Vi har doblet antallet midtdelere i vår periode, og vi har økt bevilgningene kraftig på rumlefelt for å sørge for midlertidige tiltak, men samtidig er det viktigst å bygge motorveiene mellom de store byene for å få ned dødsulykkene, sier han.