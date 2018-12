Her er byene som er best rusta til å møte framtiden

– Er dette første scene?

Gründer og daglig leder Henrik Jesman Sunde sjekker hva illustratør Tim Levang driver med. Levang er i gang med å lage en tegnefilm som skal selges til et stort internasjonalt selskap.

Zoaring ble startet i 2012 og har spesialisert seg på små tegnefilmer som næringslivet bruker til å forklare alt fra intern omorganisering til bedriftsverdier.

– Det handler om å forklare et budskap sånn at de ansatte faktisk forstår det, sier Sunde.

Med en omsetning på rundt 10 millioner kroner og ti ansatte har Zoaring blitt en suksesshistorie i Stavanger, og et tegn på at det ikke bare er olje og gass de driver med i byen.

Gründer og daglig leder Henrik Jesman Sunde i Zoaring mener oljeindustrien bidrar til innovasjon og gründervirksomhet i Stavanger. Her sjekker han hva illustratør Tim Levang driver med. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Har analysert 71 byer

Og at Zoaring oppstod i nettopp Stavanger er ingen tilfeldighet, skal vi tro konsulentselskapet Multiconsult. De har analysert alle de 71 norske byene med mer enn 10.000 innbyggere, for å finne ut hvilke som er best rusta til å møte en norsk framtid uten enorme oljeinntekter, og med flere eldre og klimaendringer.

I denne kåringen ender Stavanger opp som en av landets ti mest framtidsretta byer. På ti-på-topp-lista er det hele fire byer som ligger i oljefylket Rogaland. I tillegg til Stavanger er Sola, Sandnes og Bryne på lista.

De andre byene på lista er Kongsberg, Sandvika, Bergen, Trondheim, Ålesund og Oslo.

Norges mest framtidsretta byer Ekspandér faktaboks Bergen

Bryne

Kongsberg

Oslo

Sandnes

Sandvika

Sola

Stavanger

Trondheim

Ålesund Kilde: Multiconsult

– Denne byindeksen viser veldig tydelig at oljenæringen har vært ekstremt viktig for norsk næringsliv, sier Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for by og samfunn i Multiconsult.

Multiconsult har blant annet målt antall patenter per innbygger, antallet nyetablerte selskaper, hvor mye privat næringsliv byene har, og hvor mye utdanning og kompetanse folk har.

Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for by og samfunn i Multiconsult. Foto: Hampus Lundgren/Multiconsult

Selskapet skal bruke analysen, som skal oppdateres årlig, til å hjelpe norske kommuner til å forberede seg på framtiden. Den aller mest framtidsretta byen blir kåret 6. desember.

Selskapet skal bruke analysen, som skal oppdateres årlig, til å hjelpe norske kommuner til å forberede seg på framtiden. Den aller mest framtidsretta byen blir kåret 6. desember.

Slik TV-serien «Lykkeland» viser har Stavanger måttet omstille seg raskt, og legge til rette for en stor industri.

– Dette har gjort at man har blitt veldig dyktige på å tenke stort og legge til rette for verdiskaping, sier Mehammer.

NRK besøkte Zoaring i 2013. Den gang var Stavanger-selskapet helt nystarta. Du trenger javascript for å se video. NRK besøkte Zoaring i 2013. Den gang var Stavanger-selskapet helt nystarta.

I tvil om analysen

Professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger er ekspert på byer og næringsutvikling, men er usikker på om analysen til konsulentselskapet er riktig.

– For å være framtidsretta skal du tiltrekke deg arbeidskraft, forskning, kapital, og jeg er veldig i tvil om denne analysen fanger opp dette, sier han.

– Men dette er et morsomt utgangspunkt for å stimulere til en diskusjon.

Ragnar Tveterås, professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Selv om Tveterås er kritisk til analysen, synes han resultatet virker rimelig.

– De store byene er antageligvis de som er best posisjonert i forhold til de framtidsretta næringene, og de havner på toppen i analysen.

– Nedgangen kommer

Professoren er også enig i at oljeindustrien stimulerer innovasjon.

– I denne regionen utvinner vi fossile ressurser, olje og gass, men de som jobber i sektoren har ikke fossil kompetanse, de har kompetanse som kan brukes i mange næringer, sier Tveterås, som samtidig understreker at overgangen til en framtid uten olje ikke vil være smertefri.