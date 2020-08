Her er Bent Høie sine koronafest-tips

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I staden for å vera streng mot alle som vil ta seg ein fest, delte helseminister Bent Høie åtte koronafest-tips på Facebook-kontoen sin fredag ettermiddag.

Denne gong med ein god porsjon humor og fokus på fordelane i staden for farane med fest i koronatida.

For eksempel er tida vi er inne i perfekt til å visa «kor godt du tar deg ut og kor bra du dansar!», ifølgje helseministeren.

– Eg trur det er viktig for unge vaksne å møta kvarandre, og det vil dei nok gjera uansett. Om me berre retter peikefingeren så risikerer me at dei gjer det på feil måte. Då er det betre å fortelja dei korleis dei kan gjera det, seier Høie.

Synest dei unge har fått for mykje pes

Etter ein periode med lite smitte, har fleire unge vaksne fått påvist koronasmitte i Noreg dei siste vekene.

«Det kan virke som mange unge og unge vaksne ikkje har tatt innover seg at dei er viktige i smittespreiinga som nå går føre seg», sa Høie til NRK 9. august. To dagar seinare konstaterte helseministeren at «stadig fleire i denne aldersgruppa blir smitta på festar med altfor lite avstand og altfor mange folk».

FEST I PARK: Høie minner om at dei som fekk ei annleis russefeiring er dei same som fekk ein annleis studiestart og fadderordning. Foto: Bahare Viken / NRK

Nå har han valt ein annan strategi.

Hovudbodskapen er at ein ikkje må stoppa festen for å stoppa smitten. Innlegget er illustrert med eit festbilete av han sjølv som Robin og ektemannen Dag Terje Klarp Solvang som Batman.

– Har du festa mykje sjølv i koronatida?

– Nei, eg har ikkje det. Men eg har vore på besøk hos vennar, og vennar har vore på besøk hos oss. Det har gått heilt fint, seier helseministeren til NRK.

Bent Høie slik me vanlegvis kjenner han. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Likevel understrekar han at tipsa i hovudsak er retta mot unge vaksne, og ikkje middelaldrande menn som han sjølv.

– Synest du at dei unge har fått for mykje pes?

– Ja, det synest eg. Dei unge har tatt eit stort ansvar og bidratt mykje. Eg er opptatt av at me ikkje skal fordela skuld eller skam. Det er viktigare å få fram kunnskap om at unge vaksne kan vera smitta utan å vera klar over det på grunn av milde symptom.

I tillegg har Helsedirektoratet hatt kampanjen «Party like it's 2020» som også er retta mot unge vaksne som vil festa.

Mange fordelar med koronafest

I festtipsa fokuserer statsråden på at det kan vera mange fordelar med å ha fest nå, samanlikna med når me ikkje har smittevernomsyn like langt framme i pannebrasken.

Mellom anna kan kvar gjest få ei eiga skål med snacks. Slik treng du ikkje frykta han grådige som forsyner seg så mykje meir enn alle andre.

Ein unngår også blautt handklede på badet ved å heller leggja fram tørkepapir.

Presiseringa som er med til slutt i posten er likevel viktig: Ikkje gå på fest når du er sjuk, heller ikkje småsjuk.