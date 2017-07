Her døde flest i trafikken

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Som i tidligere år, er det flest menn blant de drepte. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som er drept, har økt. 14 drepte kvinner er fem flere enn i fjor.

Guro Ranes er direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Møteulykker

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 prosent av dødsulykkene hittil i år viser ferske tall fra vegvesenet. 22 av de 48 dødsfallene har kommet i mai og juni. Det er nøyaktig like mange som det var i disse månedene i fjor.

Ulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.

Fylkesoversikt over drepte i trafikken per 30. juni 2017 Østfold 4 Akershus 2 Oslo 1 Hedmark 2 Oppland 4 Buskerud 4 Vestfold 2 Telemark 1 Aust-Agder 0 Vest-Agder 2 Rogaland 5 Hordaland 5 Sogn og Fjordane 2 Møre og Romsdal 3 Sør-Trøndelag 4 Nord-Trøndelag 1 Nordland 3 Troms 3 Finnmark

Flest ulykker har skjedd med personbil, mens det foreløpig ikke er noen drepte på lett motorsykkel, ATV, traktor eller i buss.

Seks fotgjengere og tre syklister er blant de drepte.

Rogaland toppet også i første kvartal: Færre dødsulykker så langt i 2017

Lavest tall i Europa

Selv om man nok en gang er langt unna nullvisjonen til Statens vegvesen, er Norge sammen med Sveits, det landet som har den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veier, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg som kjører – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.