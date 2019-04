Her blir sønnen til Terje brutalt slått ned

– Han husket ingenting av det som hadde skjedd. Han har hatt blackout. Så var det en som tullet med ham og spurte om han turte å gå ut på byen.

Terje forteller at det var en jevnaldret mann som viste sønnen (22) videoen som sønnen selv ikke visste om.

Sønnen til Terje ønsker ikke å intervjues om saken, men har gjennom faren samtykket til at saken omtales redaksjonelt. Han har også bekreftet dette selv overfor NRK. Derfor ønsker også Terje kun å stå frem med fornavn.

Terje delte søndag ettermiddag videoen på Facebook og Twitter. Den har blitt delt flere tusen ganger allerede. Den viser en person gå bort til sønnen og slå ham rett ned.

På videoen kan man se at den som filmer følger gjerningsmannen bort til sønnen til Terje. Filmeren ler når sønnen blir slått ned og sliter med å komme seg opp etterpå.

– Han som viste videoen spurte om sønnen min turte gå ut på byen etter å ha blitt slått ned. Dagen etter fikk sønnen min tak i videoen. Vi har vært hos politiet og anmeldt dette i ettermiddag, sier Terje.

Etter å ha levert inn anmeldelsen delte Terje videoen i sosiale medier.

– Meldt seg

Politiadvokat Per Terje Brundtland bekrefter at politiet mottok en anmeldelse fra Terje og sønnen i 16-tiden søndag ettermiddag.

– Det har blitt veldig mye fokus på denne saken på grunn av videoen, sier han.

– Vi har opprettet en sak og vil etterforske på vanlig vis for å finne ut av hvem gjerningspersonen er og hva bakgrunnen for hendelsen er, legger han til.

Men det er ikke sikkert at politiet trenger å lete lenge.

– Det er en person som har meldt seg på grunn av videoen. Han har gitt uttrykk for at han er gjerningspersonen, sier Brundtland.

Politiadvokaten bekrefter at de involverte i saken vil bli innkalt til avhør i uka som kommer.

– Regissert

Faren mener sønnen ble utsatt for blind vold.

– Han kjenner ikke igjen han som slo. Han hadde vært med noen venner og drukket øl og vin. De andre ville være ute lenger, mens sønnen min skulle dra hjem. Da skjedde dette. Man ser at det er to gjerningsmenn. En som filmer og en som utøver, sier Terje som mener det hele virker som det er regissert.

Faren forklarer at han delte videoen søndag kveld for at gjerningsmannen skulle bli tatt ved hjelp av folk som så videoen. Han vil også gjøre folk oppmerksom på at det han kaller en livsfarlig subkultur.

– Dette er et eksempel på denne subkulturen. Der unge filmer voldshendelser og deler de i sosiale medier, sier Terje.

Og delingen av filmen har hatt effekt.

– Jeg har fått flere konkrete tips om både hvem voldsutøveren og hvem filmeren er, sier faren som nå håper politiet kan finne ut hvem gjerningspersonen, eller gjerningspersonene, er.