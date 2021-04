Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet fikk tips om mannen i februar. Tipset handlet om at mannen hadde brutt isolasjonsplikten etter at han testet positivt på covid-19 ved ankomst til Gardermoen. Mannen kom til Norge etter et besøk i hjemlandet.

På tross av den positive koronatesten, gikk han flere ganger på butikken i Tysvær for å handle mat.

Mannen har brutt smittevernloven med viten og vilje, opplyser politiet.

– Dette er gjort forsettlig. Så vidt jeg kjenner til, er han den første på Haugalandet som har fått denne typen forelegg, sier politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Hvis man er smittet av korona, skal man i isolasjon. Det er ikke lov å gå ut eller få besøk.

Har strevd med mye smitte

En annen person ble også anmeldt i saken, men det viste seg etter hvert at denne personen ikke var koronasmittet. Denne saken er derfor henlagt.

Ifølge politiet var mannen på flere butikker ulike steder i disitriktet. Det har utgjort en klar smittefare.

– Det er en fare for at andre kan ha blitt smittet som følge av dette. Derfor ber vi befolkningen nå være ekstra varsomme og oppmerksomme på symptomer, uttalte kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie i Tysvær da saken ble kjent i februar.

Haugalandet har denne våren strevd med et stort smitteutbrudd, og i mars måtte sju kommuner stenge ned for å få bukt med smitten. Først denne uka kunne skolene åpne igjen på rødt nivå.

Håper boten skal hindre andre

Da mannen ble testet på nytt lokalt i Rogaland, ble det nok en gang påvist smitte.

Politiet ser alvorlig på denne typen lovbrudd.

– Vi håper denne saken kan ha en allmennpreventiv funksjon og hindre andre fra å gjøre det samme, sier politiadvokat Andersen.

Per nå ligger det ikke flere lignende saker på bordet hos Sør-Vest politidistrikt.

Mannen har vedtatt forelegget.