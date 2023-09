Henta ned våt og kald mann i Forsand

Folkehjelpa i Strand og Forsand har vore i aksjon i natt, etter at dei i 23-tida i går kveld fekk melding om at ein mann i 50-åra var våt og kald og hadde behov for hjelp for å ta seg heim etter at han hadde vore på jakt i nærleiken av Andersvatnet. Klokka 0630 melde Folkehjelpa at dei hadde kome ned med mannen. Han hadde ikkje behov for legetilsyn og kunne køyre heim sjølv.