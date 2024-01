Henta 93 ord frå ei anna oppgåve utan å vise til kjelde

Stortingsrepresentant for Høgre, Margret Hagerup frå Time kommune, beklager at ho ikkje førte opp ei kjelde til ein mindre del av masteroppgåva si i endringsleiing ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2011.

To år tidlegare hadde ein annan student levert inn ei masteroppgåve i same fag på same universitet.

Hagerup brukte 93 ord frå denne oppgåva, uten å vise til den andre studenten nokon stad, skriv VG.

Hagerup sit i Utdanningskomiteen på Stortinget som skal vurdere ein ny fuskelov.