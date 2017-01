Henry er nyttårsbarnet i Rogaland

Her er Henry Larsen. Han ble født klokka 01.35, er 51 cm lang, og veier 3266 gram. Og som de fleste andre nyfødte, er han helt fantastisk.

Nyttårsbarnet i Rogaland, Henry Larsen Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Selve fødselen gikk, greit, det gikk sju timer fra de kom til sykehuset, til han ble født.

– Det gikk over all forventning, vi var forberedt på det aller verste, men det gikk bedre enn forventet, sier mor Ann-Iren Larsen.

– Vi kommer fra Egersund, en times kjøring fra sykehuset. Det var litt vanskelig å beregne når vi skulle reise. Men vi reiste i hvert fall ikke for tidlig. Det var god gang for å si det sånn, da vi kom til sykehuset, sier far Asbjørn Larsen

Førstegangsforeldre

– Hvordan er det å bli foreldre for første gang?

– Det er helt fantastisk! Det er ikke noe som er bedre enn dette, sier Ann-Iren.

– Vi er veldig stolte, sier Asbjørn.

De prøvde å time selve fødselen da de så at det var en time og to til midnatt, men da klokka tikket inn i det nye året, så stanset det hele litt opp. Dermed ble Henry nyttårsbarnet i Rogaland, men ikke i hele landet.

– Det betyr ingenting, sier Asbjørn, det hadde ikke gjort noe om han kom før, det er bare en ekstra bonus at han er nyttårsbarnet.

Ikke rekordår

Ifølge Stavanger Universitetssjukehus var det 4788 fødsler og 4869 fødte i 2016, mot 4730 fødsler og 4815 fødte i 2015. Men 2010 er fortsatt toppåret med 4952 fødsler og 5050 barn.

– Når kommer hjem, gleder vi oss til å trille vogn på tur, og komme inn i rutinene. Det er mye nytt å sette seg inn i, sier Asbjørn Larsen.