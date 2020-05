Henlegger sak mot dyreverner

– Jeg er lettet fordi dette er en viktig prinsipiell sak fordi det handler om dyrenes mulighet til å bli sett, sier Haugen til NRK.

Allmennkringkasteren meldte tidligere i mai at dyreverneren hadde fått status som mistenkt av Økokrim etter at hun hadde gått undercover blant bønder i svineindustrien. Dette ble presentert i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

Samtidig hadde flere bønder fått status som siktet for dyremishandling på bakgrunn av arbeidet til Haugen. Dyreverneren reagerte på at hun selv hadde blitt mistenkt, men nå melder altså Økokrim på sine sider at saken er henlagt.

«Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Konklusjonen har sin bakgrunn i nødrettsbetraktninger. Vi konkluderer med at undercoverfilmeren har handlet som hun har gjort for å forhindre at andre griser får samme behandling» skriver Økokrim.

– Det er godt å se at Økokrim forstår motivasjonen min bak undercover-prosjektet. Jeg mener at undercover-metoden er helt nødvendig for å bringe det grusomme som skjer med dyrene frem i lyset slik at andre dyr slipper samme skjebne, sier Haugen.

Bonde tilstår

Økokrim melder samtidig at en av bøndene som har blitt siktet, tilstår forholdet.

– Vi har gjennomført en grundig og omfattende etterforskning av de aktuelle forholdene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Økokrim skriver at en av bøndene som var siktet har i avhør tilstått forholdene. Han skal ha kastrert gris i strid med regelverket. Blant annet ble det ikke gitt bedøvelse i forbindelse med inngrepet. Grisen var også langt over aldersgrensen for kastrering.

– Inngrepet har utvilsomt medført unødvendig og betydelig smerte for grisen, sier Bache Dahl.

Henlegger saker

Økokrim siktet ytterligere tre bønder etter dokumentaren. For dem er sakene henlagt. En på grunn av foreldelse, mens de to andre er delvis begrunnet med «bevisets stilling» og delvis på «intet straffbart forhold». Det opplyser Bache Dahl til NRK.

«Økokrim har hatt god dialog med Mattilsynet i saken» avslutter de på sine nettsider. Haugen er skuffet over at tre av sakene nå er henlagt.

– Dokumentaren viste grov, systematisk dyremishandling, og jeg mener at henleggelsene mot bøndene viser hvor dårlig rettsvernet til landbruksdyrene egentlig er, sier hun.

Til det svarer Økokrim at det er gjennomført en grundig etterforskning.

– Ellers viser jeg til pressemeldingen, sier Bache Dahl.