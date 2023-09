Hemmelige dueller: – Det er ikke smart å stå stille, Marie

Fredagens NRK-sendte partilederdebatt er den siste før valget.

Dette er politikernes store mulighet til å overbevise velgerne som fortsatt ikke har bestemt seg.

Etter en lengre runde om samferdsel, var det duket for hemmelige dueller. Vindkraft var et av temaene.

For mens Arbeiderpartiet åpner for mer vindkraft på steder hvor vertskommunene samtykker til dette, sier Rødt nei til utbygging, både på land og til havs.

-Vi må prioritere kraften vi har til folk og foredling, og går imot elektrifisering som bare flytter utslippene, ikke kutter dem. Vi har i 100 år bygd opp samfunnet på ren og billig vannkraft, sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

- Det er ikke smart å stå stille, Marie, sa Støre og fortsatte:

- Problemet med Rødts tilnærming er at de argumenterer som om samfunnet står stille eller går bakover. For framover kommer vi til å trenge mye mer kraft – av to årsaker. Vi skal kutte utslipp og utvikle nye næringer.

Første duell: Cruise

De første duellantene var Guri Melby (V) mot Arild Hermstad (MDG). Temaet de to politikerne skulle debattere var cruisetrafikk.

MDG vil eliminere cruisetrafikken langs norskekysten og i Oslo. I hovedstaden vil partiet stenge og fjerne fasilitetene for mottak av cruiseskip, og i praksis gjøre det umulig for skipene å legge til kai.

– Problemet er at cruisenæringen nå investerer i svære, store nye cruiseskip med 80.000 passasjerer. Det er umulig å lage en stikkontakt som er stor nok til å gjøre dem til et nullutslippskip, sa Hermstad.

Arild Hermstad (MDG) og Guri Melbye (V) møttes til duell om cruiseskip.

Venstre vil beholde cruiseskipene, men vil stille mye tøffere miljøkrav til næringen. Partiet har tidligere tatt til orde for høy havneavgift for forurensende skip og lavere avgift for mindre forurensende skip.

– Norge er et attraktivt land for cruiseturister, vi kan stille krav og få ned utslippene her og i resten av verden, sa Melbye.

Venstre og MDG i duell om cruisetrafikk

Hamret løs mot gratis buss

Kveldens første hovedtema var samferdsel. I Stavanger kommune har Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene innført gratis kollektivtransport.

– Det er sikkert fint å gjøre det hvis man har orden på alt det andre. Jeg syns vi skal prioritere å være der for de svakeste, sa Erna Solberg (H).

Sylvi Listhaug (Frp) viste fram en avisforside fra Stavanger Aftenblad om eldre.

– I dag i Stavanger Aftenblad kunne vi lese at eldre her i kommunen ligger i sin egen urin og avføring. Jeg tror de aller fleste vil være enige med meg om at det er viktigere å sikre disse tjenestene enn gratis buss, sa Listhaug.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun la til at folk over hele landet savner tida da Frps Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister, men fikk en kontant tilbakemelding fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen:

– Hvis det lukter asfalt, så blir du litt surrete i hodet. Og det kan virke som Frps samferdselspolitikk er litt sånn. Frps presitsjeprosjekt Nye Veier AS burde hete Dyrere Veier AS, fordi det sluker milliarder, øker utslippene og bygger ned matjord, sa hun.

- Hvis det lukter asfalt så blir du litt surrete i hodet, sier Marie Sneve Martinussen

Arild Hermstad (MDG) og Sylvi Listhaug (Frp) røk i tottene på hverandre i spørsmålet om bilbruk og nye motorveier.

– Man skal lytte når Sylvi snakker, for hun snakker på vegne av de som har mest penger, sa Hermstad om hvem som eier bil i Norge.

Listhaug svarte kontant:

– Det er utrolig fjernt å høre MDG snakke om at rikfolk er de som kjører. Har du reist utenfor Oslo og de store byene i det hele tatt? Alle er avhengig av bil, fattig som rik, for det er den eneste måten man kommer rundt.

Hermstad mener milliarder til vei og bil ikke er oppskriften på å bygge gode byer.

– Veldig mange her har lyst til å bygge en motorvei til 60 milliarder. Det er å prioritere rikfolk som skal kjøre bilen sin inn på Karl Johan og parkere bilene sine der. Det er ikke sånn man bygger en god by, svarte Hermstad.

Etter at Ap-leder og Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde lagt fram eksempler på regjeringens samferdselssatsing, kontret Høyre-leder Erna Solberg på følgende måte:

– Dere er den første regjeringen som ikke bruker noe av de ekstra oljepengene på det de egentlig skulle brukes til: På samferdsel, på forskning, på skattelettelser. Dere gjør det motsatte

Startet med Tore Tang

Mods-låten Tore Tang fra 1981 lever i beste velgående på festligheter rundt omkring i landet. Før partilederdebatten i Stavanger sang både politikere og publikum klassikeren med varierende innlevelse. Olaug Bollestad (KrF) ledet an.

Partilederene stiller med sang i Stavanger

Arbeiderpartiet har slitt på en rekke målinger, men fikk fredag et kjempeløft i Stavanger: Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ligger an til å kunne gjøre en snuoperasjon av de sjeldne i oljebyen.

Stavanger er også stedet hvor den siste direktesendte partilederdebatten går. Debatten begynner klokken 20.05 på NRK 1.

Partilederne varmet opp med å synge Mods-klassikeren Tore Tang sammen med publikum før debatten. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Fem «hemmelige» dueller

NRK-programlederne Fredrik Solvang og Atle Bjurstrøm vil utfordre partilederne til å debattere tre hovedtemaer:

SAMFERDSEL : Hvor vil politikerne med samferdselsnorge?

: Hvor vil politikerne med samferdselsnorge? AVGIFTER: Økte avgifter – mer eller mindre velferd?

Økte avgifter – mer eller mindre velferd? ARBEIDSKRAFT: Norge mangler titusener av arbeidstakere. Hvordan vil partiene løse denne store utfordringen?

Innimellom hovedtemaene blir enkelte av partilederne trukket ut til å gå i duell med hverandre.

Hvem som skal duellere mot hvem, og om hvilket tema, får imidlertid partilederne først vite på direkten.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Partiledernes siste appell til velgerne

Mot slutten av partilederdebatten får hver politiker ett minutt hver til å holde en appell.

Rekkefølgen ble trukket i Nitimen onsdag, og blir som følger:

Senterpartiet, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti.

Opptakten til debatten har vært preget av sommerens mange habilitetssaker. Fredag ble det klart at Høyre-leder Erna Solberg vil be ektemannen Sindre Finnes om å lage en oversikt over sine aksjehandler mens hun var statsminister.