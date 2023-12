Hemmeleg avtale om gruvedrift i Dalane

Eigersund næring og havn har i det siste styremøtet sitt, behandla ein avtale med gruveselskapet Norge Mineraler AS. Avtalen er er hemmeleg. Selskapet Norge Mineraler har planar om stortstilt gruvedrift i Dalane. Daglig leiar Anne Vigdis Ellingsen i Eigersund næring og havn seier til Dalane Tidende at dei ennå ikkje har skrive under nokon avtale. - Eg er usikker på om eller når avtalen vil bli offentleg, seier ho.