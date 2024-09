Emily Ann Riedel flipper elegant en vaffel over på serveringsfatet ved «Emilys corner».

En unik stasjon hun passer på i jobben sin på Scandic Stavanger Forus hotell, som gjestene elsker.

– Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier Emily om jobben hun har fått via stiftelsen Helt med, fordi hun har Downs syndrom.

Jobben har gitt henne store opplevelser, som da daværende statsminister Erna Solberg (H) møtte henne for å prate om arbeidsinkludering i 2019.

Noen kilometer unna i Stavanger sentrum har hotelldirektør Linda Vågen Pedersen lyst til å finne på et liknende konsept for en person med lettere utviklingshemming.

Hun søker en frokostmedarbeider til sitt hotell. Men det har ikke gått som smurt. Foreløpig har hun ingen kvalifiserte søkere.

Hotelldirektør Linda Våge Pedersen viser Hanne Kluge kaffistasjonen hun har lyst til å bruke når hun ansetter via Helt med. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Hvor er du? Søk, vi er klare, sier Pedersen.

Hun er ivrig. Dette har hun lyst til å få til, og hun er villig til å tilrettelegge.

– Det har ikke gått så veldig bra enda, men vi har håpet om at den rette personen tar kontakt, fortsetter hun.

Helt med har også gitt Johannes Tveitnes spennende jobbmuligheter.

Satser på inkludering

I april i år ble det kjent at Stavanger vil gi 20 personer i kommunen med utviklingshemming jobb. Stillingen på hotellet i Stavanger er en av disse.

Men det er også få søkere til andre stillinger stiftelsen har ute nå.

– Jeg er overrasket, jeg hadde trodd det skulle renne inn med søkere, sier Pedersen.

Hanne Kluge er jobbspesialit i Helt med, hun er også overrasket.

Ifølge Kluge er det enkelt å få tak i bedrifter som ønsker å jobbe med arbeidsinkludering. Men at søkerne skulle utebli forundrer.

Så langt har stiftelsen sørget for at 310 personer over hele landet har fått fast jobb med deres hjelp. Og de håper det blir mange flere.

Problemet er ikke at det ikke er et behov, men det er vanskelig å nå ut til de riktige kandidatene.

– Det er kanskje ikke en målgruppe som leter aktivt etter stillinger. Noen har kanskje fått en uføretrygd og blir definert som «avklart», og det er synd, mener Kluge.

– Må lete

Tom Tvedt er forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

– Dessverre overrasker det meg ikke. Mange blir utdannet til ingenting. Etter 13 år gjennom skoleverket står det «ikke vurdert» på vitnemålet. Det betyr i realiteten at man er opplært til å være automatisk på trygd. Ingen har stilt krav til dem.

Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Tvedt er hundre prosent sikker på at det finnes gode folk til stillingene. Det må bare gjøres en ekstra innsats for å finne dem, mener han.

Han er glad for at Stavanger kommune, og andre, har begynt å åpne for disse arbeidsplassene.

Slik stillingene fungerer i dag er de tilknyttet kommuner som samarbeider med Helt med. Her bør kommunene åpne opp for at søkerne også kan høre til nabokommunene, mener Tvedt.

– Jeg ser at kommunene skal lage et politisk regionalt utvalg. Dette bør være noe av det første de tar tak i: Et felles arbeidsmarked for de som også har utviklingshemming, sier han.

Søkte på vaktmesterstilling

Hotelldirektør Ulrika Larsson mener flere burde gjøre som Emily Ann Riedel.

Emily Ann Riedel i full sving med å rydde ned vaffelstasjonen sin for dagen. Foto: Hanne Høyland / NRK

Hun søkte på en vaktmesterstilling. Men Larsson forstod raskt at hun ikke var kvalifisert til denne rollen. Da tilrettela hun, slik at Emily fikk bli kjøkkenhjelp på hotellet.

Nå har de jobbet sammen i fem år, og begge elsker det.

– Emily er en av de beste ansettelsene jeg har gjort i min karriere. Hun bidrar til å skape både økonomiske resultater, serviceresultater og et godt arbeidsmiljø, som er viktig på en arbeidsplass, sier Larsson.

Kluge støtter oppfordringen. Hun håper at mennesker med utviklingshemming tar kontakt med stiftelsen i sin kommune, eller søker på en av jobbene som er utlyst, hvis de drømmer om en tilrettelagt jobb i det ordinære arbeidslivet.

– Vi er flinke til å tilrettelegge, sier hun.