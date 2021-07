Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kunne godt ha tenkt meg at tiltakene hadde vært strengere i noen uker, slik at vi kunne ha fulgt den nasjonale gjenåpningen på neste trinn, sier helsesjef i Stavanger kommune, Runar Johannessen.

Mandag ble ti nye bekreftet smittet på Nord-Jæren, dette etter en periode på tre uker med hele 760 nye smittetilfeller. Til sammenligning rapporterer Oslo om 572 tilfeller i samme periode på tre uker.

Det positive er at smittetallene på Nord-Jæren ikke lenger øker, som de gjorde for tre uker siden, da veldig mange ble positive etter smitte ved et utested i Stavanger.

– Kan kvele utbruddet

Likevel er helsesjefen i Stavanger fortsatt bekymret.

– Det er vanskelig for oss å spå helt sikkert hvordan det vil gå, men med så mange positive og så mange med ukjent smittevei, vil det spre seg videre, sier Johannessen.

Også kommuneoverlegen i nabobyen Sandnes sier at det er strenge tiltak som hjelper, om en raskt vil få bukt med smitten.

– Strengere tiltak kan kvele utbruddet og en får kjapt kontroll. Med mindre strenge tiltak kan det ta uker, sier Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes kommune.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sier at hun vil strekke seg så langt hun kan for å unngå strengere tiltak. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ser at det kunne vært en fordel

Stavanger-ordfører, Kari Nessa Nordtun, sier at kommunen er klare til å innføre strengere tiltak dersom de mener det er nødvendig. Men at de strekker seg så langt de kan for å unngå dette.

– Jeg ser jo også at det kunne vært en fordel med strengere tiltak. Samtidig har vi ingen innlagte på respirator i området vårt, og har ikke hatt det på lang tid, sier Nessa Nordtun.

I tillegg nevner hun en liten nedgang i smittetall de siste dagene og at stadig flere blir vaksinerte, som argumenter for å ikke stramme mer inn.

De vil unngå de store konsekvensene innstramming har for innbyggerne.

– Men da er det utrolig viktig at folk overholder smittevernreglene som gjelder, avslutter ordføreren.

FESTIVAL I STAVANGER: Gladmatfestivalen ble arrangert i Stavanger til tross for høyt smittetrykk. Festivalen var tilpasset situasjonen, men helsesjefen er bekymret for eventuelle nachspiel. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Vanskelig

Å få ned smitten slik situasjonen er nå, mener Johannessen er vanskelig på grunn av den høye andelen ukjente tilfeller.

– Om innbyggerne på Nord-Jæren hadde klart å følge reglene og anbefalingene som er, kan det godt være at det hadde vært nok over tid. Det ser imidlertid ut til å være vanskelig med fint vær og når resten av Norge åpner opp igjen, sier Johannessen.

Han er imidlertid ikke særlig bekymret for mye smitte på Gladmatfestivalen, som ble avsluttet i helgen.

– Det jeg er mer bekymret for er alle de private festene, både før og etter Gladmatfestivalen. Det har større smittefare.

Ønsker seg flere vaksiner

Norge får 600.000 flere vaksinedoser i sommer, sammenlignet med det opprinnelige estimatet til Folkehelseinstituttet (FHI).

En del av disse skulle Johannessen gjerne ønsket at kom til Stavanger.

– Det er relativt tydelig hvor smittetrykket er høyest. Skjevfordelingsprinsippet burde ha vært gjeldende hele veien, slik at blant de 600.000 dosene gikk en litt høyere andel til de med mest smitte. Vi hadde klart å ta imot de, sier Johannessen.

Foreløpig er det i all hovedsak den britiske varianten som finnes på Nord-Jæren. Deltaviruset har ikke fått spre seg, selv om det har vært to tilfeller av deltavirus-smitte, også her.

– Vi hadde en nå nylig, som var innreisesmitte hvor vedkommende var i karantene hele veien. I tillegg hadde vi ett tilfelle tidlig i juni, hvor det var usikkert hvor kilden kom fra, sier Johannessen.