Helse Stavanger får bot på 2,7 millioner kroner

Sør-Vest politidistrikt har gitt Helse Stavanger en bot på 2,7 millioner kroner for brudd på helseforskningsloven i forbindelse med Norwait-studien.

I Norwait-studien skulle pasienter med endetarmskreft, der svulsten var blitt helt borte etter stråling, slippe operasjon og heller følges nøye opp i en vente-og-se-periode.

I november 2020 ble studien stoppet, etter mistanke om at flere pasienter enn forventet utviklet spredning av kreftsvulsten mens de deltok i studien.

– Dette er først og fremst en svært alvorlig sak og en stor belastning for de pasientene som har vært en del av denne studien, og som ikke har blitt fulgt opp slik de skulle, sier administrerende direktør Helle Schøyen til SUS sin nettside.

Forelegget knytter seg til Helse Stavanger sin rolle som koordinerende forskningsansvarlig institusjon for multisenterstudien. Saken har også vært behandlet av Statens helsetilsyn.

Forskningen knyttet til Helse Stavangers egne pasienter har vært i tråd med forskningsprotokollen, og har ikke vært en del av etterforskningen.

– Vi vil gå grundig gjennom grunnlaget for forelegget og svare ut innen fristen. Samtidig ønsker jeg å understreke at jeg mener det er riktig at en straff blir rettet mot foretaket, og ikke enkeltpersoner, sier Schøyen.

Det er styret i Helse Stavanger som formelt må ta stilling til forelegget. Styret vil behandle saken i styremøtet 18. mars.

Forrige uke sendte Helse Stavanger ny sluttmelding for Norwait-studien til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK vest).