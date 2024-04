Helse Fonna med stort underskot i 2023

Helse Fonna fekk eit stort underskot i 2023, men stadig fleire får behandling på dagtid, ventetida går ned, og kvaliteten i Helse Fonna er god.

Det kjem fram i årsmeldinga frå Helse Fonna.

Ser ein på økonomien, så var 2023 eit utfordrande år. Føretaket enda til slutt på minus 184,1 millionar kroner.

Styreleiar Petter Steen jr. er svært nøgd med at Helse Fonna har lukkast med å redusere ventetidene og auke talet på pasientar som kan få hjelp gjennom poliklinisk behandling.

– Dette er noko det har vore arbeidd målmedvite med. Det er negativt at det også i 2023 var eit underskot i drifta, men tal frå første kvartal 2024 syner at vi no er på rett veg. Tiltaka som er sette i verk, byrjar å få effekt. Vi må framleis jobba mot eit nullresultat i 2024, slår styreleiaren fast.

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar. Dei gir spesialiserte helsetenester til dei over 180.000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.