Helse Fonna gul beredskap



Helse fonna går over til gul beredskap, noe som blant annet innebærer at planlagt behandling kan bli utsatt eller avlyst på kort varsel. I formiddag var det ti innlagte pasienter på Haugesund sjukehus med Covid-19 sykdom, og to av de får intensivbehandling. Dette er det høyeste tallet siden mars/april i år.