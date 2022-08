Helikoptertransport fekk bruksforbod

Statens vegvesen kontrollerte 155 tunge køyretøy på E39 ved Krossmoen natt til tysdag. 12 køyretøy fekk bruksforbod og ein vart politimeld.

Mellom anna hadde ein trailer ikkje merka godt nok for brei last då delar av eit helikopter den hadde med seg stakk ut til sidene. Andre mangla løyver eller braut reglane for kviletid eller hadde alvorlege dekkskadar.