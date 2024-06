Helikoptertrafikken til Equinor sine plattformer er utsett

Equinor opplyser på heliport.no at helikoptertrafikken til deira plattformer i Nordsjøen frå Sola, er utsett. Det er streiken blant Unio-organiserte i Meteorologisk Institutt som er årsaka.

I går varsla arbeidsgjevarorganisasjonen Offshore Norge at det blir stans eller begrensningar frå midnatt.

Kommunikasjonsleiar Kolbjørn Andreassen sa til Aftenbladet at Aker BP og Conoco Phillips vil forsøke å la helikoptertrafikken gå mest mulig normalt også i dag, onsdag.

Medan det blir stans i helikoptertrafikken til andre plattformer.

Andreassen presiserer at olje- og gassproduksjonen foreløpig ikkje blir ramma.