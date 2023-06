Helikoptertrafikken står på Stavanger lufthamn

Mykje lynaktivitet ute i Nordsjøen gjer at helikoptera står på Stavanger lufthamn. – Det er kraftig lynaktivitet. Difor vel me av sikkerheitsmessige årsaker å halda trafikken. Lynaktiviteten beveger seg nordover, så me reknar med at helikoptertrafikken kjem i gang igjen i løpet av ettermiddagen, seier Petter Sem Henriksen i Bristow. Førebels er det fire avganger som er utsette, men det vil høgst truleg bli fleire. Det er varsla mykje lyn i store delar av Sør-Noreg i dag.