Helikopterpilotar bad om å få snu

Avinor stadfestar for avisa Dagbladet at det blei sett dronar over oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, vest for Stavanger, i går kveld. Det skal vera snakk om store dronar, ifølge avisa. Pilotane på to helikopter bad om å få snu fordi det var mistanke om dronar i området, ifølge Avinor. Men luftrommet rundt oljefeltet Johan Sverdrup blei ikkje stengt og helikoptertrafikken gjekk vidare.