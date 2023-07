Helikopter skal spyle løs steinmasse

Rv 13 er fortsatt stengt mellom Nesflaten og Røldal etter et steinras onsdag kveld. I dag skal et helikopter opp i fjellveggen og spyle ned løs steinmasse. Et klippeparti på nær 200 meter skled ut og flere hundre kubikk stein har rast ned. Omkjøring er via E134 for kjøretøy over 7,5 tonn og via fylkesvei 520 via Sauda for personbiler.