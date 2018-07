Helikopter på plass

Et helikopter er nå til stede i Sirdal. Foreløpig ser det bra ut i området, men det ryker enkelte steder i terrenget. – Nå kommer solen, så vi er litt bekymret for at det skal blusse opp, sier Morten Tonstad, utrykningsleder i Sirdal brannvesen.