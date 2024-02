Helikopter mistet kontrollen. Nå er Havarikommisjonens rapport klar

24. februar 2020 tapte besetningen i et Sikorsky S-92A helikopter kontroll. Helikopteret var på vei fra Nordsjøen til Stavanger lufthavn Sola.

Nå har havarikommisjonen kommet med sin rapport om hendelsen, som omtales som en alvorlig luftfartshendelse.

I rapporten står det blant annet at besetningen i Sikorsky S-92A helikopteret tapte kontroll over helikopteret kort tid etter at det tok av fra helikopterdekket på oljeinstallasjonen Maersk Invincible.

Avgangen ble foretatt i mørke og under krevende forhold hvor besetningen ikke hadde utvendig horisont eller utvendige visuelle referanser.

Om bord var en besetning på to flygere og ni passasjerer.

Helikopteret tapte høyde, retning og hastighet.

Med høy nesestilling akselererte helikopteret bakover med en hastighet på 49 kt over en distanse på 210 meter mens det tapte ytterligere høyde. Etter ca. 40 sekunder gjenvant besetningen kontrollen.

Helikopteret fortsatte deretter flygingen mot Stavanger lufthavn Sola uten videre hendelser.

Havarikommisjonen finner at besetningen trolig ble utsatt for spatial desorientering under avgangen.

Sammen med overkorrigering av flygekontrollene førte dette til at helikopteret kom ut av stilling for en normal avgangsprofil.