Helgøybrua kan bli smalare

Fleirtalet i samferdsleutvalet går inn for at brua til Helgøy i Hjelmeland, berre skal ha ein køyrebane. Dersom den skal ha to, aukar prisen med 60 prosent. Det var berre FNB som gjekk imot å byggje smalare bru. FNB vil droppa byggeplanane.