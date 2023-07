Medan det er hetebølgjer i Europa, så er det ikkje mykje som minner om det i Noreg. Mykje regn i juli, særleg i Rogaland, og til tider temperaturar under normalen.

Ingen stader i Noreg som får topp sommarvêr med sol og gode temperaturar i helga. Men helgevêret blir litt betre enn det har vore denne veka.

Det skal kanskje ikkje så mykje til, for onsdag hadde til dømes ingen stader på Vestlandet temperaturar over 13,6 grader.

– Det var unormalt kaldt onsdag, men ser vi på snittemperaturen for heile juli, så ligg vi omtrent på normalen, seier vakthavande meteorolog ved Meteorologisk institutt Eldbjørg Moxsnes.

– Hadde vore meir på sjøen

I Haugesund er brørne Robin og Benjamin Grindstein oppgitt.

Sommaren har ikkje vorte heilt som Robin og Benjamin Grindstein hadde sett for seg. Dei er på ferie i Haugesund hos familie og venner. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Vêret har øydelagt mykje for ferien på hytta. Vi hadde vore mykje meir ute på sjøen viss det hadde vore finare vêr, seier Benjamin Grindstein.

Det er mogleg i helga.

På Vestlandet sør for Stadt er det moglegheit for sol, og på søndag blir det litt varmare. Opp mot 20 grader, lovar meteorologen.

Men det er venta enkelte regnbyer og skiftande skydekke.

– Sommaren kan bli redda viss det blir litt finare vêr i helga. Då kan vi dra til byen og finne på noko gøy med vennene våre.

Og det gjeld å bruke helga for litt ferieaktivitet. For neste veke er det ikkje ein dag med opphaldsvêr.

– Det ser ikkje lovande ut for Sør-Noreg neste veke. Då blir det kaldare enn normalt, seier Moxsnes.

Gråvêr i Bergen. Det blir det neste veke òg. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

Lågtrykk på veg

På Sørlandet gjeld det også å bruke helga. Det vil seie laurdag. Då blir det ganske fint og rundt 20 grader, sjølv om det er venta liten kuling frå Kristiansand og austover.

Søndag blir det kontinuerleg regn. Lågtrykket vil bevege seg mot Austlandet. Søndag kveld slår nedbøren til der, men med spreidde regnbyer.

Austlandet får opphald laurdag og rundt 15 grader. Søndag kjem som nemnt rekna hit. Trøysta er at det blir varmare, med rundt 20 grader.

Best i nord

Vinnaren i helga vêrmessig blir Nord-Noreg nord for Bodø. Der blir det stort sett opphald og sol. Temperaturar mellom 17 og 20 grader.

– Det blir ikkje like varmt i Nord-Noreg som dei hadde tidlegare, men dei får litt sommar tilbake, seier Moxsnes.

Det beste vêret i helga blir nord for Bodø. Kanskje like bra som på dette biletet frå Svolvær tidlegare i år. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Men det er nesten alltid eit unntak, og det gjeld aust i Finnmark. Dei får 10–12 grader og liten kuling på laurdag. Vinden minkar noko på søndag.

I Nordland sør for Bodø, i Trøndelag og Midt-Noreg blir det stort sett grått i helga. Det blir kanskje litt sol søndag, og då blir det høgare temperaturar. 15–20 grader mot laurdagens 12–15 grader.

Trøysta for dei er at det blir litt betre neste veke. I Nord-Noreg nord for Bodø vil temperaturane vil halde seg ganske bra. Det kan bli litt nedbør.

På Vestlandet blir det tvert imot.

Vått i Rogaland, tørt i Finnmark

Vestlandet får ikkje ein dag med opphaldsvêr neste veke. Det er ikkje nedbørsrekordar enno, men særleg i Rogaland har det pøst ned i juli. På nokre stasjonar er det målt 250 prosent meir nedbør enn normalt for månaden.

– Rogaland har fått trykt når det gjeld nedbør i juli. På nokre av målestasjonane i Rogaland har vi allereie hatt over 300 mm med nedbør, seier klimavakt på Meteorologisk institutt Laila Fodnes Sidselrud.

I Haugesund prøver brørne Grindstein å halde motet oppe.

– Det er ikkje sånn eg skulle ønskje det hadde vore. Når det er sommar, vil eg jo at det skal vere fint vêr så ein kan bade. Vi kan vere ute, men det blir litt meir klede, for å seie det sånn. Viss det er fint vêr i helga så går vi nok ut og finn på noko kjekt, seier Robin Grindstein.