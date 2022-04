Hele Rogaland leser

I år skal hele Rogaland lese boka «Mamma er trygda» av Mímir Kristjánsson. Der beskriver Kristjánsson forholdet til sin mor som ble kreftsyk da han var barn, og etter hvert ble uføretrygdet. Det er Rogaland fylkeskommune som står bak prosjektet Hele Rogaland leser, og som innebærer at 30.000 bøker gis bort gratis.

Framover skal prosjektet veksle annethvert år med bøker for voksne og bøker for barn og unge når det er mulig.