Hele bygdas samlingspunkt er ødelagt

– Dette er et utrolig tap for ungene, for hele bygda. Det er fryktelig trist, sier ordfører Torbjørn Ognedal i Bjerkreim.

Klokka halv ni i morges gikk brannalarmen i hallen. Røyk veltet ut av og få minutter etterpå brant det kraftig i taket på hallen. Da brannen var slukket litt over en time etterpå var de to øverste etasjene totalskadet. Idrettshallen var ødelagt.

40 mann rykket ut for å slukke brannen i idrettshallen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Hallen vår brukes på dagtid og kveldstid - hver dag. Alt foregår egentlig i hallen. Dette er et stort problem, sier Ognedal.

Det var i idrettshallen brannen startet, ifølge brannvesenet, men det var trolig ingen der da det begynte å brenne. Vikeså skule bruker hallen som gymsal, men bekreftet tidlig at ingen hadde gym og at alle er trygge.

Nå skal kriseteamet i kommunen prøve å finne en midlertidig løsning.

– Vi skal samles for å se hva vi kan gjøre, men det blir ikke enkelt. Vi er per nå en kommune uten idrettshall. Vi har heldigvis et samfunnshus som kan brukes litt, men det er langt ifra det samme.

Idrettshallen som brukes fra morgen til kveld er totalskadet. Foto: Magnus Hamsø

– Totalskadet - helt utbrent

40 brannfolk rykket ut for å prøve å slukke flammene, men det var lite de kunne gjøre for å redde hallen.

– Vi måtte egentlig bare stå og se på at hallen brant ned, sa Magnus Hamsø, som var på jobb i hallen da det begynte å brenne.

Flere var på jobb i byggets underetasje da alarmen gikk, blant annet på et bevegelsesklinikk og et legekontor. Disse lokalene er tilsynelatende uskadet. Klokka 11 holder brannvesenet fortsatt på med etterslukking.

– Idrettshallen er totalskadet, helt utbrent. Det ser ut som om kontorene i underetasjen er intakte, sier innsatsleder Leif Seglem.