Heimeskule i Bokn

I dag og i morgon blir det heimeskule for elevane i grunnskulen i Bokn kommune. Det er avslørt ni positive testar i kommunen, opplyser kommuneoverlege Jan Schille. Dei aller fleste positive koronaprøvane kjem frå elevar på skulen. Til Haugesunds avis seier ordførar Osmund Våga, at det er for tidleg å seie noko om skulen blir open neste veke.