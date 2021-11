Heilt OK med gjenopningsfest

Det er heilt OK å arrangere ein gjenopningsfest i Stavanger. Det seier helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen til Aftenbladet. I går hadde Stavanger det høgaste smittetalet sidan 8. januar. – Men det er ikkje grunnlag for å innføre restriksjonar nå, seier helsesjefen, og minner om at det i tilfelle også ville ha ramma julebord og treningssenter.