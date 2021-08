Heggheim på vei til Brøndby

Vikings unge stopperkjempe, Henrik Heggheim, er solgt til den danske storklubben Brøndby. Det skriver Aftenbladet. Overgangssummen skal ligge på rundt 20 millioner kroner, noe som kan være overgangsrekord for Viking. Den forrige salgsrekorden står Kristian Thorstvedt for, da han ble solgt til belgiske Genk for 15-20 millioner kroner i fjor.