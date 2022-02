– Mange forhold i dommen er jeg dypt uenig i, sier Liadal til NRK.

Liadal er dømt til syv måneders fengsel for å bevisst ha levert falske reiseregninger til Stortinget

Hun fikk dommen sin 28. januar i Oslo tingrett, og har hatt brukt betenkningstiden fram til nå for å vurdere om hun skulle anke.

– I tre år har jeg levd med saken. Det har vært et helvete og jeg orker ikke en ny rettssak der jeg setter livet på vent i minst ett år til, sier Liadal.

– Mye feil i dommen

Liadals forsvarer, Erik Lea, sier Liadal har brukt betenkningstiden sin godt, og at det er mye med dommen de er uenige med.

– Det hefter mye feil i den dommen. Man praktiserer en form for omvendt bevisbyrde, dessverre. Der det er Liadal som må bevise og ikke påtalemyndigheten, sier Lea.

Erik Lea, Liadals forsvarer, sier det har vært en hekseprosess. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lea var innstilt på å prøve saken i lagmannsretten, men Liadal ønsket ikke.

– Det har vært en hekseprosess i tre år slik jeg ser det. Hadde vi fått anken i lagmannsretten, hadde vi kanskje vært ferdig rundt juletider i år, eller i løpet av våren 2023. Det ønsker ikke Hege. Hun vil komme seg videre for sin egen del og med tanke på familien.

61 falske reiseregninger

Liadal skal ha levert totalt 61 falske reiseregninger til Stortinget da hun var stortingsrepresentant i perioden 2016 til 2018, ifølge dommen.

Retten mente de ikke er noen tvil om at Liadal har misbrukt vervet som stortingsrepresentant for å gjøre bedrageri, og at hun har fått 117.867 kroner for mye utbetalt fra Stortinget.

Lea understreker at Liadal ikke erkjenner straffskyld, selv om hun nå velger å ta straffen framfor å anke.

– Hun erkjenner overhodet ikke straffskyld, og det har hun aldri gjort.