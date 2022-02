Hege Haukeland Liadal anker ikke

Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hege Haukeland Liadal anker ikke dommen i tingretten. Liadal ble dømt til sju måneder i fengsel i Oslo tingrett for bevisst å ha levert falske reiseregninger til Stortinget. – Jeg er uenig med mange forhold i dommen, men orker ikke en ny rettssak som vil sette livet mitt på vent minst et år til, sier Liadal.