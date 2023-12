Heftig habilitetsdebatt i Karmøy-politikken

Etter tre timer med diskusjoner vedtok et enstemmig kommunestyre i Karmøy mandag kveld å utsette hele budsjettbehandlingen. Stridens kjerne var spørsmål om habilitet i behandling av en ny politisk stilling/rolle til 40 prosent av ordførerlønn, melder Haugesunds Avis.

I samarbeidsavtalen som ble inngått etter valget ble flertallspartiene enige om at Arbeiderpartiet skal få en ressurs som frikjøpes med 50 %.

Frp-representanter i kommunestyret ba om drøfting av habiliteten til både tidligere ordfører Jarle Nilsen (Ap) og de andre Ap-representantene i denne saken.

Først etter to og en halv times møtevirksomhet og diskusjoner i kommunestyresalen, ble både Jarle Nilsen og Ruth Mariann Hop erklært inhabile.

Det skal holdes et ekstraordinært møte, etter planen om en ukes tid, for å vedta kommunebudsjett og økonomiplan for Karmøy.