Heder til ungdomsbedrift fra Hetland vgs i Stavanger

Ungdomsbedriften Novus UB fra Hetland videregåande skole i Stavanger nådde ikke helt til topps i NM for ungdomsbedrifter i Lillestrøm i går kveld. Men Novus fikk førstepris for samarbeidet med næringslivet og andreplass for beste forretningsmodell.

Novus har utviklet et brettspill som skal gjøre det enklere for flyktninger og innvandrere til Norge å forstå norsk, å integrere seg og å forstå norske verdier.

Det var 330 ungdomsbedrifter som deltok i NM i Lillestrøm.