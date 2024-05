Havnet på legevakten etter å ha blitt sparket

En mann i begynnelsen av 20-årene ble i natt sparket av to andre i Stavanger sentrum. De to mistenkte hadde gått fra stedet da politiet kom frem. Det er ukjent hva som var foranledningen til slåssingen.

Fornærmede ble kjørt til legevakten for sjekk. To menn i midten og slutten av 20-årene ble pågrepet, mistenkt for å ha utøvd vold mot fornærmede. Det var vitner til hendelsen.