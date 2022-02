Havnespy har spreidd seg nordover

Den invaderande arten Havnespy er funnen endå lenger nord enn tidlegare, melder Miljødirektoratet. So langt nord som Fensfjorden nord for Mongstad har sekkedyret no spreidd seg. NRK har tidlegare omtalt at arten spreidde seg langs kysten av Vestlandet. Havnespyet er ein art det er veldig vanskeleg å få bukt med og den øydelegg store delar av økosystemet på havbotnen der den legg seg.