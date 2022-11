Håvåshytta får ikkje halde ope for turfolk

Håvåshytta i byheiane rundt Haugesund får ikkje ha ope på søndagane denne hausten og vinteren. Det har kommunen bestemt, skriv Haugesunds avis. Årsaka er at ferdselen kan vera til fare for drikkevasskjelda til byen, Stakkestadvatnet. Det betyr at det berre er Kringsjåhytta igjen i byheiane, som serverer kaffi og vaflar til turfolk.